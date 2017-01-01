В Кривом Роге в больнице рухнул потолок
Известно, что в помещении, где произошло ЧП, ранее выписывали больничные листы. Фотофакты инцидента приводит местное СМИ.
В Кривом Роге в больнице №1 произошло ЧП - в одном из кабинетов обвалился потолок, фотофакты чего приводит Первый криворожский во вторник, 10 декабря.
Инцидент произошел в Металлургическом районе на улице Святогеоргиевской. Отмечается, что обрушение потолка произошло на третьем этаже больницы.
По предварительным сведениям, в результате происшествия пострадавших нет. При этом администрация медицинского учреждения перекрыла проход на этаж ради безопасности работников и посетителей больницы.
Известно, что в помещении, где произошло ЧП, ранее выписывали больничные листы.
Ранее потолок рухнул в Одессе в отделении Нацполиции. Были пострадавшие.
Напомним, в харьковской школе №121 в Индустриальном районе во время урока обрушился потолок. Тогда никто не пострадал.
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