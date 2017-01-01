Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кривом Роге в больнице рухнул потолок

Комментариев: 0
Известно, что в помещении, где произошло ЧП, ранее выписывали больничные листы. Фотофакты инцидента приводит местное СМИ.
Никто не пострадал
Никто не пострадал
 
В Кривом Роге в больнице №1 произошло ЧП - в одном из кабинетов обвалился потолок, фотофакты чего приводит Первый криворожский во вторник, 10 декабря.
 
Инцидент произошел в Металлургическом районе на улице Святогеоргиевской. Отмечается, что обрушение потолка произошло на третьем этаже больницы.
 
По предварительным сведениям, в результате происшествия пострадавших нет. При этом администрация медицинского учреждения перекрыла проход на этаж ради безопасности работников и посетителей больницы. 
 
Известно, что в помещении, где произошло ЧП, ранее выписывали больничные листы.
 
 
Ранее потолок рухнул в Одессе в отделении Нацполиции. Были пострадавшие.
 
Напомним, в харьковской школе №121 в Индустриальном районе во время урока обрушился потолок. Тогда никто не пострадал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: больницы, ЧП, Кривой Рог
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь