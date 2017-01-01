В Кривом Роге в больнице рухнул потолок

Известно, что в помещении, где произошло ЧП, ранее выписывали больничные листы. Фотофакты инцидента приводит местное СМИ.

В Кривом Роге в больнице №1 произошло ЧП - в одном из кабинетов обвалился потолок, фотофакты чего приводит Первый криворожский во вторник, 10 декабря.

Инцидент произошел в Металлургическом районе на улице Святогеоргиевской. Отмечается, что обрушение потолка произошло на третьем этаже больницы.

По предварительным сведениям, в результате происшествия пострадавших нет. При этом администрация медицинского учреждения перекрыла проход на этаж ради безопасности работников и посетителей больницы.

Известно, что в помещении, где произошло ЧП, ранее выписывали больничные листы.

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