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В РФ покажут сериал Слуга народа

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Телеканал ТНТ впервые на российском телевидении начнет показ сериала, в котором главную роль сыграл президент Украины.
Актеры сериала Слуга народа
Актеры сериала Слуга народа
1plus1.ua
 
На российском телевидении впервые покажут сериал Слуга народа, в котором главную роль сыграл президент Украины Владимир Зеленский. Трансляция начнется в среду, 11 декабря, сообщил телеканал ТНТ.
 
В пресс-службе канала отметили, что сериал с Зеленским - "оригинальная сатира на современную политику и отношения народа и власти в Украине".
 
Напомним, сериал Слуга народа был создан студией Квартал 95. По сюжету, учитель истории Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский, из-за недовольства ситуацией в стране выдвигает свою кандидатуру в президенты Украины и становится главой государства.
 
 
Напомним, жесткий ролик к сериалу Слуга народа-2 вызвал споры в сети.

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Теги: Россия, сериалы, сериал, Владимир Зеленский, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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