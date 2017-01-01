В РФ покажут сериал Слуга народа

Телеканал ТНТ впервые на российском телевидении начнет показ сериала, в котором главную роль сыграл президент Украины.

На российском телевидении впервые покажут сериал Слуга народа, в котором главную роль сыграл президент Украины Владимир Зеленский. Трансляция начнется в среду, 11 декабря, сообщил телеканал ТНТ

В пресс-службе канала отметили, что сериал с Зеленским - "оригинальная сатира на современную политику и отношения народа и власти в Украине".

Напомним, сериал Слуга народа был создан студией Квартал 95. По сюжету, учитель истории Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский, из-за недовольства ситуацией в стране выдвигает свою кандидатуру в президенты Украины и становится главой государства.

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