Помощник Зеленского опроверг ключевые показания в деле импичмента Трампа

Андрей Ермак отрицает, что посол США в ЕС передал ему информацию о зависимости военной помощи от начала расследования против сына Байдена.

Помощник президента Украины Андрей Ермак опроверг показания посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда в рамках расследования импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорится в материале Time , опубликованном 10 декабря.

Ранее посол США заявил Конгрессу, что в сентябре на встрече в Варшаве передал Ермаку сообщение об заморозке военной помощи, пока украинские власти не объявят о расследованиях в отношении политических конкурентов Трампа.

В обмен на разблокирование помощи США Киев якобы должен был признать, что Украина участвовала в кампании Хиллари Клинтон на выборах 2016 года и заявить о начале расследования деятельности сына вице-президента США Джо Байдена в Украине.

Помощник Зеленского подтвердил в интервью журналу, что встречался с Сондлендом в Варшаве 1 сентября, однако содержательного разговора у них не было.

"Я помню - а память у меня ничего - что мы говорили, как хорошо прошла встреча. Это все, о чем мы говорили", - подчеркнул Ермак.

Издание отмечает, что слова помощника украинского лидера ставят под сомнение ключевой момент расследования в рамках импичмента.

Контакт Сондленда с Ермаком, зафиксированный в докладе Конгресса, единственный известный случай, когда американский чиновник прямо сообщает представителю Киева о связи между помощью США и началом конкретных расследований.

Напомним, 3 декабря Комитет по вопросам разведки Палаты представителей рассмотрел и одобрил 300-страничный доклад по результатам расследования в рамках импичмента Трампа. В документе утверждается, что президент США пытался заручиться помощью иностранного государства, чтобы повысить свои шансы на переизбрание, а также инициировал "беспрецедентную" кампанию, пытаясь помешать Конгрессу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet