Сутки в ООС: 11 обстрелов, у ВСУ без потерь

Сепаратисты 11 раз обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Потерь среди состава Объединенных сил в результате обстрелов не зафиксировано.

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За сутки 10 декабря сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Об этом сообщил пресс-центр ООС в среду, 11 декабря.

Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты осуществили четыре обстрела: у Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды неподалеку Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Широкино - из автоматических гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксировано семь вражеских обстрелов: неподалеку Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Кондрашевской Новой - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; у Шумов - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и станковых противотанковых гранатометов; вблизи Катериновки и Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, что ранее в Минветеранов заявили о 4640 погибших и умерших участниках АТО. Такие сведения внесены в реестр воинских захоронений, который ведет министерство. Речь идет об участниках боевых действий, погибших на Донбассе, а также после возвращения из зоны ООС.

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