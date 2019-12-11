Под Киевом украли памятник героям АТО и кинули в болото

Полиция быстро отыскала памятник.

Общиной поселка Ворзель, активистами Бучи и Приирпенья в 2016 году был установлен памятный мемориал Небесной сотни и погибших воинов АТО в борьбе с агрессором, за отстаивание национальных интересов. В декабре 2019 его похители неизвестные и выкинули в болото.

Об этом сообщает “Зоря Приірпіння“ со ссылкой на публикацию Юлии Полянской в паблике “Портал Ворзель“ в Facebook.

Памятник погибшим воинам АТО был уничтожен и осквернен 10 декабря около 8-10 часов .

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“В свою очередь, хотим поблагодарить начальника Ирпенской полиции Петренко А. Г., за оперативную и своевременную работу по выявлению данного преступления. Ведь за очень короткое время полиция отыскала мемориал украденный вандалами, которые уничтожили и выбросили его в болото“, - отмечается в сообщении.

Как сообщалось 2 декабря, под Киевом надругались над могилой героя Небесной сотни.

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