Облачно и холодно: обнародован свежий прогноз погоды

Синоптики рассказали, какую погоду ждать 11 декабря.

11 декабря в Украине будет облачно. Осадки ожидаются в нескольких юго-западных областях. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны облачно. В Ивано-Франковске, Ужгороде, Черновцах и Виннице - дожди на протяжении дня. Воздух прогреется в пределах -1…+4 градуса по Цельсию ночью заморозки до -1.

На востоке Украины также облачно. На улице +1…+4 градуса по Цельсию. Ночью заморозки до -1.

Южным регионам обещают хмурый день, но без осадков. На термометре +3…+8 градусов по Цельсию.

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В северной части страны 11 декабря будет облачно. Днем воздух прогреется в пределах +2…+4 градусов.

В Центральной Украине ожидается сухо, но облачный день. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +4 градуса по Цельсию.

В Киеве облачно. На улице +1…+3, ночью без заморозков.

Напомним, осень 2019 года - вторая самая теплая за 139 лет наблюдений.Теплее было только осенью 1932 года.

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