На Черниговщине после употребления цикуты скончался ребенок

Трое детей попали в больницу, после того как отравились ядовитым растением. Один из детей скончался.

В воскресенье, 8 декабря, трое детей из села Стахорщина Новгород – Северского района попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Как впоследствии выяснили медики, дети отравились ядовитым растением под названием цикута,- пишет ТСН.

Читай также: Под Киевом мужчина плеснул кислоту в лицо жене

Изначально врачи предполагали отравление медикаментами, однако выяснилось, что причиной недомогания является корень цикуты.

Что такое цикута и как она влияет на организм

Мать одного из детей вспоминает, что когда ребенок вернулся домой, он почувствовал себя плохо и его начало рвать. Вслед за этим ухудшилось состояние и других детей, тогда обеспокоенная женщина вызвала “скорую“.

“Парень, который погиб, он посинел. Мы схватили его, чтобы оказать первую помощь, на свежий воздух вынесли и откачали. Он сидел тихонько, а потом я захожу в дом и с моим сыном тоже самое происходит. Брат кричит, что с третьим мальчиком тоже самое“, - рассказывает Наталья Верхуша, мама Николая.

Самый младший Михаил скончался. Остальным детям медики успели оказать необходимую помощь и сейчас их жизни ничего не угрожает.

Напоминаем, Вспышка гепатита в Чернигове: количество больных продолжает расти

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.