На Черниговщине после употребления цикуты скончался ребенок
В воскресенье, 8 декабря, трое детей из села Стахорщина Новгород – Северского района попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Как впоследствии выяснили медики, дети отравились ядовитым растением под названием цикута,- пишет ТСН.
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Изначально врачи предполагали отравление медикаментами, однако выяснилось, что причиной недомогания является корень цикуты.
Что такое цикута и как она влияет на организм
Мать одного из детей вспоминает, что когда ребенок вернулся домой, он почувствовал себя плохо и его начало рвать. Вслед за этим ухудшилось состояние и других детей, тогда обеспокоенная женщина вызвала “скорую“.
“Парень, который погиб, он посинел. Мы схватили его, чтобы оказать первую помощь, на свежий воздух вынесли и откачали. Он сидел тихонько, а потом я захожу в дом и с моим сыном тоже самое происходит. Брат кричит, что с третьим мальчиком тоже самое“, - рассказывает Наталья Верхуша, мама Николая.
Самый младший Михаил скончался. Остальным детям медики успели оказать необходимую помощь и сейчас их жизни ничего не угрожает.
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