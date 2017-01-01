Побег из колонии под Житомиром: Один из заключенных пойман

39-летний осужденный пытался скрываться у своей знакомой.

10 декабря правоохранители задержали 39-летнего мужчину (слева на фото), который 9 декабря сбежал из Райкивский исправительной колонии №73 в Житомирской области.

Об этом сообщает прокуратура области.

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Осужденный за кражу скрывался у своей знакомой в селе Знаменка Хорошевского района, где его и поймали. После побега мужчине грозит еще восемь лет лишения свободы. Уголовное производство по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса уже зарегистрировано полицией.

Поиски второго беглеца продолжаются.

Как сообщалось двум заключенным в ночь с 8 на 9 декабря удалось выбраться из Райковской исправительной колонии, где они отбывали наказание.

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