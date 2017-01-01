Джокер попытался "развести" Антона Геращенко
Анонимный пранкер написал Геращенко от имени заместителя главы Офиса Президента.
Скандальный пранкер Джокер попытался поговорить с замом руководителя МВД, представившись Кириллом Тимошенко. Соответствующий скрин переписки Геращенко опубликовал на своей странице в Facebook.
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Фейковый Тимошенко спросил у Геращенко, что происходит с сайтом Миротворец. Чиновник сразу же отреагировал на это, попросив его представиться. Собеседник назвал себя Джокером..
Геращенко ответил, что предпочитает не общаться с незнакомыми людьми. “Это ваш выбор“, - отреагировал Джокер.
Напомним, 10 декабря стало известно, что сайт Миротворец прекращает свое существование.
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