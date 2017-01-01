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РосТВ впервые покажет сериал “Слуга народа” с Зеленским в главной роли

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Сериал покажут зрителям канала ТНТ.
Кадр из сериала
Кадр из сериала
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Российский телеканал ТНТ впервые покажет сериал “Слуга народа” с Владимиром Зеленским в главной роли. Показ сериала стартует спустя 2 дня после первой личной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба ТНТ.

Сегодня (11 декабря, - ред.) на ТНТ начнется показ сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским - оригинальной сатиры на современную политику и отношения народа и власти в Украине, - сообщили в пресс-службе телеканала.

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По сценарию учитель истории Василий Голобородько, роль которого сыграл Владимир Зеленский, недоволен работой государственной власти в стране. На просьбу своих учеников он выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах и побеждает в этой политической гонке.

Напомним, на росТВ пригрозили Украине. Пропагандисты снова начали угрожать и язвить.

 

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Теги: Зеленский, Слуга народа, ТНТ, показ
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