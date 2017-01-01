ВСУ начали тренировки в комплексе "kill house"

Комплекс действует в Международном центре миротворчества и безопасности.

Подразделения проходят подготовку для боев в городе скриншот видео

В Международном центре миротворчества и безопасности ВСУ начал функционировать тренировочный комплекс “kill house“.

Об этом говорится в сюжете Военного телевидения.

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В так называемом “kill house“, оборудованном специальным покрытием стен, подразделения могут проводить тренировки по проведению огневого столкновения в условиях помещения, используя боевые и холостые патроны.

Это стало продолжением внедрения опыта зарубежных коллег по подготовке подразделений для боев в городе.

Как сообщалось 2 декабря, заместитель командира “Украинской добровольческой армии“, командир 8-го отдельного батальона “Аратта“ Андрей “Червень“ Гергерт подтвердил слухи о том, что киллеры, подозреваемые в покушении на депутата Киевской облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына, были добровольцами и служили в батальоне Правого сектора на Донбассе.



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