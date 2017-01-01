Все украинские президенты считали, что с Путиным можно договориться — Луценко

По словам Луценко, экс-президент Порошенко считал, что ему удастся договориться с президентом РФ.

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о том, что каждый украинский президент считал, что сумеет договориться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Луценко сообщил НВ.

По мнению Луценко, многие украинские президенты считали, что Путин "просто не любил его предшественника".

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“Зеленский, как и много-много украинских президентов до него имели иллюзию, что с Путиным можно договориться. Все украинские президенты считали, что Путин просто не любил предшественника. Так считал и Петр Порошенко. Я помню его первые переговоры с Путиным. Он также считал, что Путин просто очень не любил Ющенко, а в принципе – мы же нормальные, мы просто украинские патриоты, и с нами можно говорить, как с субъектом совместной жизни”, – подчеркнул Луценко.

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По словам экс-генпрокурора, президент Зеленский был подготовлен к встрече с главой РФ своей командой и оппозицией. Речь идет о "красных линиях".

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялись “нормадские переговоры“. Лидеры Украины, РФ, Франции и Германии обсудили ряд важных политических и экономических вопросов.

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