Обезвредили охрану и ребенка: Под Киевом обокрали дом известного врача

Преступление случилось в селе Козин под Киевом.

В селе Козин под Киевом группа налетчиков ограбила частный дом известного украинского врача.

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Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что грабители пробрались в дом главы отдела спортивной и балетной травмы Института травматологии и ортопедии НАМН Украины, президента Украинской ассоциации спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии.

По предварительной информации, 5 преступников пробрались в дом, связала охранника. Также в доме находилась домработница и дочь врача 2012 года рождения. Их грабители закрыли в уборной.

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Злоумышленники вскрыли сейф, где находились деньги и драгоценности. Предварительно украдено свыше 200 тысяч долларов. Стоимость украшения пока устанавливается.

Возбужденно уголовное дело по факту грабежа. Ведется расследование.

Согласно данным на сайте Института травматологии и ортопедии НАМН Украины, руководителем отдела спортивной и балетной травмы является доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Александр Коструб.

Напомним, в Херсоне обокрали квартиру судьи админсуда. Стоимость похищенного имущества - около 100 тысяч гривен.

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