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Обезвредили охрану и ребенка: Под Киевом обокрали дом известного врача

Комментариев: 4
Преступление случилось в селе Козин под Киевом.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В селе Козин под Киевом группа налетчиков ограбила частный дом известного украинского врача.

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Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что грабители пробрались в дом главы отдела спортивной и балетной травмы Института травматологии и ортопедии НАМН Украины, президента Украинской ассоциации спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии.

По предварительной информации, 5 преступников пробрались в дом, связала охранника. Также в доме находилась домработница и дочь врача 2012 года рождения. Их грабители закрыли в уборной.

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Злоумышленники вскрыли сейф, где находились деньги и драгоценности. Предварительно украдено свыше 200 тысяч долларов. Стоимость украшения пока устанавливается.

Возбужденно уголовное дело по факту грабежа. Ведется расследование.

Согласно данным на сайте Института травматологии и ортопедии НАМН Украины, руководителем отдела спортивной и балетной травмы является доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Александр Коструб.

Напомним, в Херсоне обокрали квартиру судьи админсуда. Стоимость похищенного имущества - около 100 тысяч гривен.

 

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Теги: полиция, ограбление, Козин
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Комментариев (4)
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Хитрый-Лис    11.12.2019, 11:07
Оценка:  +4
Хитрый-Лис
тю 200 000 тысяч. Ведь это всего лишь кровно заработанные.
МаксимУм    11.12.2019, 10:54
Оценка:  +12
МаксимУм
А вы говорили что у врачей зарплаты маленькие... Охрана, домработница...
mafiя    11.12.2019, 11:00
Оценка:  +6
mafiя
М-дя, нищета .Да я еще не видел ни одного бедного хирурга.
SaNuK    11.12.2019, 11:07
Оценка:  +3
SaNuK
и 200 кусков на мелкие карманные))
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