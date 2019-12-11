Встречу Зеленского и Путина прервал Макрон - СМИ

Президент Франции, по данным СМИ, прервал встречу украинского и российского коллег, потому что устал ждать.

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Двустороннюю встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в рамках саммита нормандской четверки в Париже 9 декабря прервал президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на свидетеля событий.

Примерно так, кстати, завершились переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского: вдруг и сразу. Они, по словам одного из свидетелей события, могли продолжаться еще сколько угодно и вообще были в разгаре, когда к ним в переговорную вдруг вошел Эмманюэль Макрон и сказал: "Все, хватит! Пора ужинать…" То есть ему с госпожой Меркель надоело ждать их за накрытым столом, - утверждает издание.

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Напомним, встреча четверки началась с опозданием и продолжалась около двух с половиной часов. В Офисе президента Украины сообщали, что саммит "четверки" прервали, чтобы провести встречу Зеленского с Путиным, которая длилась около 70 минут и закончилась после 22:00.

После этого состоялся рабочий ужин лидеров "четверки". Итоговая пресс-конференция началась примерно в 00:30.

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