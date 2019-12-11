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Уровень ртути на левом берегу Киева превышает норму в 40 раз

Комментариев: 1
Эпицентр загрязнения - район бывшего завода Радикал в Днепровском районе Киева.
Инспекция на заводе Радикал
Инспекция на заводе Радикал
Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Пик загрязнения ртутью в бывшем заводе Радикал приходится на лето. В это время года норма превышена в 40 раз. В другие сезоны уровень загрязнения превышает норму в 4-16 раз. Об этом заявили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды. 

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Рядом со зданием расположены два жилых дома и офисные помещения. По словам заместителя министра Романа Абрамовского - в первую очередь перед чиновниками стоит задача закрыть периметр и ограничить доступ к площадке бывшего гидролизного цеха.

В министерстве также сообщили, что КГГА выделит бюджетные деньги на демеркуризацию опасной территории. К этому процессу будут подключены специализированные международные организации.


Напомним, в Украине рекордно снизилось производство металлургии

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Теги: завод Радикал, левый берег, ртуть
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Комментариев (1)
Woodbrother    11.12.2019, 11:33
Оценка:  +3
Woodbrother
Срочно лепите на том месте жилые дома.
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