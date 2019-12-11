Уровень ртути на левом берегу Киева превышает норму в 40 раз

Эпицентр загрязнения - район бывшего завода Радикал в Днепровском районе Киева.

Пик загрязнения ртутью в бывшем заводе Радикал приходится на лето. В это время года норма превышена в 40 раз. В другие сезоны уровень загрязнения превышает норму в 4-16 раз. Об этом заявили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

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Рядом со зданием расположены два жилых дома и офисные помещения. По словам заместителя министра Романа Абрамовского - в первую очередь перед чиновниками стоит задача закрыть периметр и ограничить доступ к площадке бывшего гидролизного цеха.

В министерстве также сообщили, что КГГА выделит бюджетные деньги на демеркуризацию опасной территории. К этому процессу будут подключены специализированные международные организации.



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