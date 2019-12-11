Украинцу в Польше выписали рекордный штраф: детали

Мужчина, чтобы избежать наказания, изменил имя.

Украинцу при пересечении польской границы пришлось заплатить штраф в размере более 158 тысяч гривен.

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Об этом сообщили на сайте Надбужанского отдела пограничной службы.

Сообщается, что украинец задержан в пункте пропуска “Дорогуск”. Оказалось, что гражданин Украины ранее был наказан штрафом в Польше. Между тем, тот его не оплатил и уехал в Украину.

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Чтобы избежать наказания, украинец пошел на хитрость - он поменял имя и получил новый паспорт. Между тем, мимо польских пограничников он не прошел. Нарушителя отпустили только после того, как он заплатил 26 тысяч злотых, что равно более 158 тысячам гривен.

Напомним, на границе с Польшей снова образовалась очередь грузовиков: стоят 800 машин. Перед пунктом пропуска Ягодин в очереди стоят 800 фур, еще 54 машины - в самом пункте. За час пункт пропуска пересекает 23 грузовика.

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