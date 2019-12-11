"Це Яйце": Зеленского отметили анти-премией за сексизм

Помимо главы государства в сексизме уличили ряд политиков и целые журналистские редакции.

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В понедельник, 9 декабря, медийные и правозащитные организации Украины огласили победителей анти-премии “Це Яйце“ за самые унизительные высказывания в СМИ или Интернете в отношении женщин, пишет сайт “Повага“, специализирующийся на проблеме борьбы с сексизмом.

Лауреатов выбирали в двух номинациях: “Сексистские высказывания“ и “Сексистские материал“.

В первой номинации “победителями“ стали:

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Александр Башенко – экс-президент Федерации велоспорта. Он “прославился“ своими оскорбительными заявлениями в адрес украинской велосипедистки Анны Соловей, которая завоевала золотую медаль на Европейских играх в Беларуси. Также Башенко в комментарии журналистке программы “Окна“ (СТБ) обвинял ее в употреблении алкоголя и предлагал той поцеловаться.

Владислав Марченко – уполномоченный по гендерным вопросам Запорожского областного совета. Его “отметили“ за сообщение, в котором тот пристыдил женщин, которые носят откровенные наряды. Марченко считает, что таких женщин стоит называть проститутками, и все, что можно им предложить – только секс.

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Максим Бужанский – народный депутат Украины. Обозвал журналистку издания “Новое время“ Ольгу Духнич “тупой овцой“.

Владимир Зеленский – президент Украины. В премию попал благодаря высказыванию об украинках во время выступления в университете стартапов Station F во Франции. Тогда президент назвал украинок одним из “брендов“ страны.

В номинации “Сексистский материал“ отмечали уже целые редакции различных СМИ:

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Телеканал “112 Украина“ (ток-шоу “Почему так?“). Во время одного из эфиров на тему “Почему у женщин меньше власти, чем у мужчин“, в студии звучало множество сексистских комментариев. В частности такие: “Женщине в политике сложнее, чем мужчинам, потому что политические дискуссии – это сложнее, чем нарезать салаты и гладить“; “Если женщина-президент влюбится, то страна полетит в тартарары“; “Увеличение количества женщин в Европарламенте привело к негативным последствиям в Европе, в частности к Брекситу“.

Сайт “Сегодня“. Отличился за новость “Нет парня – нет побед: Свитолина проиграла второй матч после разрыва с Монфисом“, а также за материал “Сексмашина“: в красных трусиках жена динамовца пашет, как лошадь “.

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Отметим, что среди номинантов премии “Це Яйце“ также были Дмитрий Разумков, Игорь Коломойский, Александр Дубинский, Богдан Яременко, Дмитрий Гордон, Михаил Поплавский, телеканалы “Интер“ и “1+1“, сайты “Корреспондент“ и “Новое время“.

Напомним, первая леди инициирует присоединение Украины к инициативе гендерного равенства Биарриц. С соответствующим призывом Елена Зеленская обратилась к президенту и Кабинету Министров Украины.

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