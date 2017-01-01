Загороднюк рассказал, где на Донбассе будут открыты новые пропускные пункты

Разведение по всей линии, как того требовала Россия, не будет.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что никаких уступок территориями, интересами людей, целостности страны не будет. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

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По словам Загороднюка, в ходе Нормандских переговоров стороны договорились об открытии трех новых участков разведения до марта. Кроме того министр подчеркнул, что участки должны стать гуманитарными зонами, на которых будут обустроены переходы и переезды для облегчения жизни населения.



При этом, несмотря на прогресс, остается вероятность срыва договоренностей в любой момент.

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“Работаем над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать наши победы, а не только поражения“, - подчеркнул министр.

Напомним, Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал удвоить усилия сторон по разрешению конфликта на востоке Украины.

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