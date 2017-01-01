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Загороднюк рассказал, где на Донбассе будут открыты новые пропускные пункты

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Разведение по всей линии, как того требовала Россия, не будет.
Министр обороны Андрей Загороднюк
Министр обороны Андрей Загороднюк
Андрей Загороднюк/Facebook

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что никаких уступок территориями, интересами людей, целостности страны не будет. Об этом министр написал на своей странице в Facebook. 

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По словам Загороднюка, в ходе Нормандских переговоров стороны договорились об открытии трех новых участков  разведения до марта. Кроме того министр подчеркнул, что участки должны стать гуманитарными зонами, на которых будут обустроены переходы и переезды для облегчения жизни населения.

При этом, несмотря на прогресс, остается вероятность срыва договоренностей в любой момент.  

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“Работаем над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать наши победы, а не только поражения“, - подчеркнул министр.

Напомним, Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал удвоить усилия сторон по разрешению конфликта на востоке Украины.

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Теги: Загороднюк, министерство обороны, АТО, Донбасс
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