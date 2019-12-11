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За спиной Филарета стоят пророссийские силы – Епифаний

Комментариев: 8
Глава ПЦУ уверен, что бывший патриарх неосознанно стал союзником пророссийских сил.
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний
pomisna.info

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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний считает, что за спиной почетного патриарха ПЦУ Филарета стоят пророссийские силы, а он этого, возможно, не осознает. Об этом Епифаний заявил в интервью “Украинской правде“.

К сожалению, за спиной почетного патриарха Филарета, я думаю, что он этого не осознает, играют некоторые пророссийские силы. Были исследования, возможно, вы видели, где явно и открыто люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня, - сказал глава ПЦУ.

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В качестве примера связи между Филаретом и пророссийскими силами Епифаний заявил, что один и тот же митинг на Софийской площади сначала проходил в поддержку “112 канала“, а потом встал “на защиту Героя Украины патриарха Филарета“.

При этом Епифаний отметил, что почетный патриарх Филарет остается в составе Православной церкви Украины, его место на Синоде ожидает его возвращения, хотя сам Филарет самоизолировался в составе ПЦУ.

Напомним, Филарет едко отреагировал на инициативу ПЦУ создать для него должность и предоставление привилегий. Он с сарказмом обратился к Епифанию фразой “Спасибо, что не выкинули на улицу“.

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Теги: ПЦУ, Филарет, Епифаний
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Комментариев (8)
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Peyot    11.12.2019, 13:12
Оценка:  -1
Peyot
мокшане пока вы тут пытаетесь с единственными потомками Киевской Руси бузить у вас Китай уже пол страны отжал только вы еще не в курсе!
Л_о_л_а    11.12.2019, 13:07
Оценка:  +1
Л_о_л_а
турецкоподданный сектант наехал на отечественного?
kapablankas    11.12.2019, 13:06
Оценка:  +2
kapablankas
глпвное ПЕРВЫМ крикнуть - ДЕРЖИ !!!!!
Зорян_и_Шкиряк    11.12.2019, 12:40
Оценка:  +5
Зорян_и_Шкиряк
Удобная позиция! И самое главное - не новая.
alex-zol    11.12.2019, 12:20
Оценка:  +6
alex-zol
Ору с этих попиков)))))))))))))))))))
Peyot    11.12.2019, 12:03
Оценка:  -2
Peyot
Стал? Да он КГБшник советский! Просто сидел и ждал своего выхода все эти годы. Вот только епредержали эту консерву и она протухла настолько что даже любители тухлятины не захотели хавать!
Vasya_iz_Ivanovo    11.12.2019, 12:36
Оценка:  +3
Vasya_iz_Ivanovo
А тебе, Униату, какое дело до внутри-православных разборок.
Peyot    11.12.2019, 13:11
Оценка:  0
Peyot
медведя выгулял? пойди выпей водки на балалайке поиграй! Тебе мокша уж точно тут делать нечего!
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