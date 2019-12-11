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В Раде зарегистрировали законопроект об особом статусе ОРДЛО

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Фракция "Слуга народа" внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект об особом статусе территории ОРДЛО.
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
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Верховная Рада 10 декабря зарегистрировала законопроект №2569 “О внесении изменения в статью 1 Закона Украины “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей“. 

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Авторами закона выступили глава фракции “Слуга Народа“ Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Речь идет о продлении уже существующего закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Данный закон был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Срок его действия истекает 31 декабря 2019 года.

Напомним, Нардепы могут не успеть рассмотреть земельный закон до конца года — Арахамия

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Теги: ОРДЛО, Арахамия, Верховная Рада, Донбасс
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