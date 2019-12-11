В Верховной Раде очередная драка

Стычка между политиками случилась после заседания аграрного комитета.

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В Верховной Раде Украины произошла драка после заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики.

Вторая драка в Верховной Раде – done (есть – ред.) На этот раз за землю. В левом углу ринга Алексей Кайда с ВО Свобода. В правом - неопознанный боец, - написал в Фейсбуке журналист Василий Пехно

По его словам, драка произошла из-за того, что комитет должен рассматривать поправки ко второму чтению по проекту закона о рынке земли. ОПЗЖ, “Батькивщина“ и остальные присутствующие требовали снять проект с голосования вообще, а “слуги народа“ вместо этого просто перенесли заседание

Напомним, на прошлой неделе в Раде подрались депутаты. Всему виной – женщина.

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