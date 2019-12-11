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В Верховной Раде очередная драка

Комментариев: 7
Стычка между политиками случилась после заседания аграрного комитета.
В Раде очередная драка
В Раде очередная драка
кадр из видео

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В Верховной Раде Украины произошла драка после заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики.

Вторая драка в Верховной Раде – done (есть – ред.) На этот раз за землю. В левом углу ринга Алексей Кайда с ВО Свобода. В правом - неопознанный боец, - написал в Фейсбуке журналист Василий Пехно

По его словам, драка произошла из-за того, что комитет должен рассматривать поправки ко второму чтению по проекту закона о рынке земли. ОПЗЖ, “Батькивщина“ и остальные присутствующие требовали снять проект с голосования вообще, а “слуги народа“ вместо этого просто перенесли заседание

 

Напомним, на прошлой неделе в Раде подрались депутаты. Всему виной – женщина.

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Теги: драка, ВО Свобода, Верховная Рада, Слуга народа, комитет
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Комментариев (7)
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lusyika    11.12.2019, 12:57
Оценка:  +2
lusyika
Та нє-є-є-є!!! Там же новіє ліца Такого ж не може бути
Л_о_л_а    11.12.2019, 13:09
Оценка:  -3
Л_о_л_а
глаза разуй - "Кайда из ВО "сволота"
asfd0    11.12.2019, 12:52
Оценка:  -1
asfd0
Остались кое у кого животные повадки от шоколадной братии.
Кайдаш    11.12.2019, 12:28
Оценка:  +1
Кайдаш
Я реально экономлю на цирке
zheka-yakob    11.12.2019, 12:24
Оценка:  -7
zheka-yakob
ЩЕ НЕ СДОХЛА УКРАИНА
ТАК СКОРО СДОХНЕТ
Кайдаш    11.12.2019, 12:27
Оценка:  +1
Кайдаш
Сдохни ты, аццкий сотона...
Зорян_и_Шкиряк    11.12.2019, 12:39
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Не сдохнет! Не дадут ей умереть. Ибо как жить без цирка?!
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