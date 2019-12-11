КИУ: Практически все принятие Радой законы поданы Слугой народа
По данным Комитета избирателей Украины, 83% принятых Верховной Радой законов были представлены депутатами фракции Слуга народа.
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Об этом сказано на Facebook-странице КИУ.
Сообщается, что всего за первые 100 дней работы Верховная Рада приняла 60 законов, поданных народными депутатами. Интересно, что 50 принятых законов, что составляет 83%, инициировали депутаты пропрезидентского большинства.
Кроме того, в КИУ назвали депутатов-рекордсменов по количеству поданным законопроектов. Так, данные ведомства говорят, что автором наибольшего количества принятых законов является Елена Шуляк - 19 принятых законов. На втором месте - Виталий Безгин - 17 законов и Роксолана Пидлая - 17 законов. Третий по “результативности” - Павел Фролов с 11 законами.
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Нардепы поддержали четыре законопроекта, среди авторов которых депутаты Батькивщины и пять - Европейской солидарности.
Отмечается, что за 100 дней Рада не принята ни одного закона авторства ОПЗЖ. Парламент принял всего один закон, который предложил Голос.
Эти данные свидетельствуют о негативной тенденции разделения законопроектов на свои и чужие и игнорирование законодательных наработок представителей других фракций парламента. Зато отдельные депутаты провластной фракции показывают “чудеса результативности”. Однако большое количество принятых законов от отдельных депутатов может только настораживать. 100 дней - очень короткий период времени для того, чтобы качественно подготовить десятки законов и даже детально ознакомиться с содержанием своих законодательных инициатив, - сказал глава КИУ Алексей Кошель.
Напомним, Разумков подытожил итоги работы в Раде. Видеоотчет размещен в Facebook.
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