Кабмин осовременил правила радиорекламы для банков — Дубилет

Теперь в радиорекламе банков, страховых и строительных компаний не будут зачитываться детали лицензий.

Кабмин отменил обязательное зачитывание номера и других данных лицензий в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний. Изменения вступят в силу с 2020 года. Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

Читай также: Дубилет ответил, когда уйдет из политики

Министр отметил, что отмена не означает, что компании без лицензий смогут рекламироваться. Норма, которая обязывает рекламные площадки проверять лицензию, останется и дальше.



“Помню, как меня эта штука раздражала еще в школе. А недавно я ехал в машине, услышал эту белиберду и вдруг осознал, что это можно изменить. Согласовали это изменение с Минюстом, Минэко, Минфином и другими органами - и проголосовали“, - рассказал министр.

Дмитрий Дубилет/Telegram

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин планирует создать сервис для отказа от бумажных квитанций.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram