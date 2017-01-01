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Кабмин осовременил правила радиорекламы для банков — Дубилет

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Теперь в радиорекламе банков, страховых и строительных компаний не будут зачитываться детали лицензий.
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет/Facebook

Кабмин отменил обязательное зачитывание номера и других данных лицензий в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний. Изменения вступят в силу с 2020 года. Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

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Министр отметил, что отмена не означает, что компании без лицензий смогут рекламироваться. Норма, которая обязывает рекламные площадки проверять лицензию, останется и дальше. 

“Помню, как меня эта штука раздражала еще в школе. А недавно я ехал в машине, услышал эту белиберду и вдруг осознал, что это можно изменить. Согласовали это изменение с Минюстом, Минэко, Минфином и другими органами - и проголосовали“, - рассказал министр.

 

Дмитрий Дубилет/Telegram

 

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин планирует создать сервис для отказа от бумажных квитанций.

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Теги: Дубилет, кабмин, радиореклама
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