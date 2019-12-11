Под Житомиром секретарь горсовета "забыла" задекларировать 15 млн гривен

Чиновнице объявили о подозрении.

В Житомирской области в среду, 11 декабря, прокурор Житомирской области Олег Васильев сообщил о подозрении секретарю одного из городских советов по факту внесения недостоверных сведений в декларации.

Об этом сообщает прокуратура Житомирской области.

Чиновница вносила в декларации ложные сведения на общую сумму более 13, 14 и 15 млн грн за 2016-2018 годы соответственно.

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“По версии следствия, чиновник неоднократно подавала путем заполнения на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления с недостоверными сведениями, которые отличаются от достоверных на общую сумму более 13, 14 и 15 млн грн. за 2016-2018 годы соответственно“, - сказано в сообщении.

Указанные обстоятельства подтверждены в том числе выводами и соответствующими решениями Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. По результатам предварительного расследования, должностному лицу сообщено о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления по ст. 366-1 УК Украины.

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Досудебное расследование проводит следственное управление ГУНП в области, при оперативном сопровождения УСР в Житомирской области Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

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