Наша система образования углубляет неравенство – Новосад

Министр образования рассказала о колоссальном отставании сельских школьников от городских сверстников.

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Украинская система образования углубляет социальное неравенство. Об этом заявила Министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью РБК-Украина.

Мы – все общество – должны признать, что наша система образования углубляет неравенство, и доступ к качественному образованию в нашей стране напрямую зависит от стартовых жизненных позиций ребенка. Мы должны это изменить, - заявила она.

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По ее словам, результаты независимых исследований показывают, что уровень знаний украинских детей, обучающихся в сельских школах, на 2,5 года отстает от знаний детей из городских школ. Чтобы исправить эту ситуацию, министерство делает ставку на сеть опорных школ.

На следующий год уже заложено в бюджете 3,5 млрд гривен, которые пойдут на развитие сети опорных школ. Опорная школа – это такой большой хаб, куда детей подвозят. На закупку автобусов также заложено 600 миллионов гривен. В школе есть полный коллектив учителей по всем предметам. Их работа нормально оплачивается. Поэтому там есть все составляющие, чтобы давать лучшее образование ребенку, - рассказала министр.

Напомним, министр образования заявила, что ВНО по математике станет обязательным. Обязательным его сделают потому, что среди выпускников существуют проблемы по знаниям математики.

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