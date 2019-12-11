“Хорошо работает языком”: Джокер опроверг переписку с Геращенко

Джокер потроллил Антона Геращенко.

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Вчера замминистра МВД Антон Геращенко заявил, что переписывался с таинственным Джокером, а также опубликовал скриншоты общения.

Между тем, сам Джокер сегодня отреагировал на заявление Геращенко. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Антон Геращенко хвастается перепиской со мной. Спасибо за доверие. Антон известный всем фантазер и хайповщик. Сам себе пишет, сам себя скринит и сам себя постит. Сразу видно, словоохотлив. Хорошо работает языком, - написал Джокер.

Он также прикрепил скандальное видео, на котором Антон Геращенко облизывает тарелку в одном из ресторанов. Таким образом он решил лишний раз потроллить своего оппонента.

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Ранее сам Геращенко подтвердил, что на этом видео изображен именно он. Депутат утверждает, что обедал с японским дипломатом.

Я люблю восточную кухню. А одно блюдо было особенно вкусным. Заметив это японский дипломат рассказал, что в Японии, где не принято использовать хлеб для вымакивания вкусного соуса, считается знаком особого уважения к повару, когда блюдо после обеда остаётся вычищенным до блеска. И в японской традиции это не считается зазорным... Мне нечего стесняться. Я уважаю традиции разных дружественных Украине наций, - сказал Геращенко.

Напомним, за коллегу вступился Зорян Шкиряк. Он заявил, что сам так делает.

Полностью поддерживаю своего друга и соратника Антона Геращенко! Кстати, сам так всегда делаю, когда мне очень вкусно и не вижу в этом ничего крамольного, - сказал Шкиряк.

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