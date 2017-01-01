В Одессе опознана еще одна жертва пожара в доме Асвадурова

Родственники опознали ещё одну жертву пожара в Одессе, ей оказалась преподаватель колледжа.

Утром 11 декабря спасатели достали из-под завалов тело неизвестной женщины. Погибшей оказалась 48-летняя преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Наталья Третьякова.

Об этом на очередной сессии горсовета сообщила вице-мер Светлана Бедрега

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Погибшую опознали родственники. Так, вмести с Натальей на данный момент опознано 5 погибших. Всего из-под завалов спасатели извлекли 10 тел. На данный момент поиски продолжаются.

Вице-мэр Светлана Бедрега заявила, что родственники погибших получат материальную компенсацию в размере 120 тыс. гривен. Жертвам, получившим легкие травмы, выплатят по 20 тыс. гривен, люди со средними и тяжелыми травмами получат по 40 тыс. гривен и по 80 тыс. гривен соответственно.

XХХIХ сессия Одесского городского совета VИИ созыва 11 декабря 2019

Напомним, В одесском колледже спасатели продолжают разбирать завалы после пожара

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