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В ГБР подтвердили расследование госизмены Порошенко

Комментариев: 3
Государственное бюро расследований проводит расследования о возможной государственной измене Петра Порошенко .
Пятый президент Украины Петр Порошенко
Пятый президент Украины Петр Порошенко
president.gov.ua

ГБР ведет расследование о возможной госизмене экс-президента Петра Порошенко. Следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного совершения Порошенко уголовного преступления во время подготовки и проведения Минских переговоров 11-12 февраля 2015. Об этом сообщает пресс-служба ГБР

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Сообщается, что предварительно дело классифицируется, как государственная измена (деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины)

Напомним, ранее сообщалось, что большинство украинцев поддерживают снятие депутатской неприкосновенности с пятого президента Петра Порошенко. 

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Теги: ГБР, Порошенко, госизмена
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Комментариев (3)
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Клаустро    11.12.2019, 14:46
Оценка:  -1
Клаустро
Хотят пороха сделать козлом отпущения,чтобы Минские соглашения аннулировать.Так Педя не мог тогда не подписать,котлы подпирали,и азарт наступления с Востока.Не люблю несправедливость.В отношении каждого.
YSL    11.12.2019, 14:36
Оценка:  -1
YSL
Уже к следующей встрече Нормандской четверки в марте , Петруччо будет на нарах париться.
Л_о_л_а    11.12.2019, 13:29
Оценка:  0
Л_о_л_а
а нары все ближе и ближе....
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