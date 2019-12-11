В ГБР подтвердили расследование госизмены Порошенко

Государственное бюро расследований проводит расследования о возможной государственной измене Петра Порошенко .

ГБР ведет расследование о возможной госизмене экс-президента Петра Порошенко. Следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного совершения Порошенко уголовного преступления во время подготовки и проведения Минских переговоров 11-12 февраля 2015. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Сообщается, что предварительно дело классифицируется, как государственная измена (деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины)

Напомним, ранее сообщалось, что большинство украинцев поддерживают снятие депутатской неприкосновенности с пятого президента Петра Порошенко.

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