В Краматорске "исчез" мемориал жертвам обстрела: Жители возмущены
В городе Краматорск Донецкой области из общественного места убрали памятник жертвам обстрела Краматорска 10 февраля 2015 года, это вызвало возмущение местных жителей.
Об этом местные рассказали в Facebook, передает Апостроф.
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"Памятник был демонтирован и перевезен на территорию воинской части со словами работников мэрии "чтобы народу глаза не мозолил", - сообщила жительница Краматорска.
Пресс-секретарь горсовета заявила, что мемориал перенесли из-за обращения собственников, чтобы уберечь от вандалов.
"Было обращение от владельцев инсталляции с просьбой о переносе, поскольку вандалы периодически разрушали памятник. Было решено перенести в воинскую часть для того, чтобы сохранить", - написала она.
Также официальное подтверждение опубликовали на странице городского совета в Facebook.
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"Памятник был перенесен по запросу Рекламного агентства "Мекс Адвертайзинг", выступающего автором идеи и разработчиком мемориала "Сколько людей еще должно погибнуть?". За первые два месяца неоднократно неизвестными был поврежден мемориал. Мемориал был перенесен на территорию воинской части, расположенной в Краматорске", - заявили в горсовете.
Как сообщалось под Киевом украли памятник героям Небесной сотри и АТО и кинули в болото.
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