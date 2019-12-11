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Слуга народа готова снять неприкосновенность с Порошенко, - Верещук

Комментариев: 6
Ирина Верещук ответила, что все ее коллеги готовы проголосовать за снятие неприкосновенности с Порошенко.
Ирина Верещук
Ирина Верещук
facebook.com/sluganarodu.official

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Народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук заявила, что не знает коллег по фракции, которые отказались бы голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с пятого президента Украины, лидера партии “Европейская солидарность“ Петра Порошенко.

Об этом Верещук заявила в эфире телеканала 112 Украина.

Моя позиция, кажется, самая публичная. Конечно, за, - сказала Верещук.

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Она добавила, что на сегодняшний день не знает коллег по фракции, которые бы отказались проголосовать за это решение.

В эфире того же канала нардеп от Слуги народа Евгений Шевченко подтвердил, что также проголосует за снятие неприкосновенности с Порошенко.

Напомним, ранее Дубинский заявил, что “слуги” готовятся снять неприкосновенность с Порошенко. Нардеп рассказал интересные детали.

 

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Теги: Верещук, ВР, Порошенко, неприкосновенность
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Комментариев (6)
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YSL    11.12.2019, 14:38
Оценка:  +1
YSL
Теперь главное чтобы не сбежал......
Зорян_и_Шкиряк    11.12.2019, 14:51
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
В Ростов?
kapablankas    11.12.2019, 13:47
Оценка:  +4
kapablankas
там еще Парубий рядыоком

да и Тягнысрака пора за яйла со всем кодляком
Noblesse_obliger    11.12.2019, 13:43
Оценка:  +3
Noblesse_obliger
Зелебобики,а слабо со всех снять неприкосновенность???
asfd0    11.12.2019, 13:37
Оценка:  +2
asfd0
Та снимайте уже, а то загулялся хряк на свободе.
Vasya_iz_Ivanovo    11.12.2019, 13:35
Оценка:  +4
Vasya_iz_Ivanovo
Парий и Турчинов напряглись. )))
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