Слуга народа готова снять неприкосновенность с Порошенко, - Верещук
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Народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук заявила, что не знает коллег по фракции, которые отказались бы голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с пятого президента Украины, лидера партии “Европейская солидарность“ Петра Порошенко.
Об этом Верещук заявила в эфире телеканала 112 Украина.
Моя позиция, кажется, самая публичная. Конечно, за, - сказала Верещук.
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Она добавила, что на сегодняшний день не знает коллег по фракции, которые бы отказались проголосовать за это решение.
В эфире того же канала нардеп от Слуги народа Евгений Шевченко подтвердил, что также проголосует за снятие неприкосновенности с Порошенко.
Напомним, ранее Дубинский заявил, что “слуги” готовятся снять неприкосновенность с Порошенко. Нардеп рассказал интересные детали.
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да и Тягнысрака пора за яйла со всем кодляком