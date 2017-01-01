Арахамия рассказал о поправках в закон об особом статусе ОРДЛО

Глава пропрезидентской фракции рассказал, что именно хотят изменить в скандальном законе.

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Председатель фракции “Слуга народа“ в Верховной Раде Давид Арахамия попросил общественность воздержаться от манипуляций в связи с внесением в парламент поправок к закону “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей“. Соответствующее обращение он разместил на своей странице в Facebook.

Вчера на сайте парламента появилась “карточка“ законопроекта о внесении изменений в упомянутый закон. Однако текста законопроекта и сопроводительной документации на веб-портале Верховной Рады тогда не было, из-за чего приходилось лишь догадываться, какие же изменения в так называемый “закон об особом статусе Донбасса“ намерены внести “Слуги народа“. Эти сомнения и решил развеять Арахамия:

Суть нашего законопроекта: в первой статье существующего закона об особом статусе изменяется 2019 на 2020. Прошу воздержаться от манипуляций, - написал Арахамия.

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Вместе с тем в “карточке“ законопроекта на сайте парламента уже появились все сопроводительные документы, что позволяет любому желающему ознакомиться с предложенной инициативой. Как видно из приложенной сравнительной таблице, единственное изменение, которое содержит законопроект – это изменение конечных сроков действия закона – с 31 декабря 2019 года на 31 декабря 2020 года.

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