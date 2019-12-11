Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Путин сериал “Слуга народа” не смотрел и не собирается, - Песков

Комментариев: 2
Пресс-секретарь российского президента прокомментировал начало показа известно украинского сериала в РФ.
Владимир Путин
Владимир Путин
t.me/dimsmirnov175

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава Кремля сериал “Слуга народа” в главной роли с Владимиром Зеленским не смотрел и смотреть не собирается.

Читай также: Встречу Зеленского и Путина прервал Макрон - СМИ

Об этом сообщает Telegram-канале Пул №3, ссылаясь на словам Пескова.

По его словам, у Путина банально нет времени на то, чтоб смотреть сериалы.

Путин не смотрел "Слугу народа" с Зеленским в главной роли и не планирует этого делать, времени на сериалы у него нет, - сказал Песков.

Читай также: Физиогномист рассказал о жестах и и мимике "нормандских переговорщиков"

Напомним, росТВ впервые покажет сериал “Слуга народа” с Зеленским в главной роли. Российский телеканал ТНТ впервые покажет сериал “Слуга народа” с Владимиром Зеленским в главной роли. Показ сериала стартует спустя 2 дня после первой личной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Путин, Песков, Слуга народа, сериал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Зорян_и_Шкиряк    11.12.2019, 14:48
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Бережёт своё психическое здоровье или просто нет времени на эту хyйню?
МаксимУм    11.12.2019, 14:18
Оценка:  +1
МаксимУм
Жене лучше знать))) Он с песковой по вечерам балет смотрят)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь