Путин сериал “Слуга народа” не смотрел и не собирается, - Песков

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал начало показа известно украинского сериала в РФ.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава Кремля сериал “Слуга народа” в главной роли с Владимиром Зеленским не смотрел и смотреть не собирается.

Читай также: Встречу Зеленского и Путина прервал Макрон - СМИ

Об этом сообщает Telegram-канале Пул №3, ссылаясь на словам Пескова.

По его словам, у Путина банально нет времени на то, чтоб смотреть сериалы.

Путин не смотрел "Слугу народа" с Зеленским в главной роли и не планирует этого делать, времени на сериалы у него нет, - сказал Песков.

Читай также: Физиогномист рассказал о жестах и и мимике "нормандских переговорщиков"

Напомним, росТВ впервые покажет сериал “Слуга народа” с Зеленским в главной роли. Российский телеканал ТНТ впервые покажет сериал “Слуга народа” с Владимиром Зеленским в главной роли. Показ сериала стартует спустя 2 дня после первой личной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram