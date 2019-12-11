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Стало известно, сколько денег Кабмин выделит пострадавшим на пожаре в Одесском колледже

Комментариев: 3
Кабинет министров выделит пострадавшим около четырех миллионов гривен.
Здание сгоревшего колледжа
Здание сгоревшего колледжа
Фото - ГСЧС

Кабинет министров Украины выделит 3 965 000 гривен компенсации пострадавшим от пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Семьи погибших получат по 200 тысяч, каждый пострадавший — по 50 тысяч. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.  

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Пожар произошел в Одесском колледже произошел 4 декабря и унес жизни 12 людей. 5 из них до сих пор не идентифицированы.

Алексей Гочаренко/Телеграм

Напомним, в Одесской ОГА рассказали, что выделят пострадавшим в пожаре в Одесском колледже ОГА 3 миллиона гривен.

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Теги: Гончпаренко, пожар в Одесском колледже, Кабмин
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Комментариев (3)
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МаксимУм    11.12.2019, 14:15
Оценка:  +1
МаксимУм
У меня возникли вопросы.
Почему мы сами не спрашиваем на своей работе - где огнетушители? почему закрыт пожарный выход?
Мы привыкли жить на авось пронесёт, у нас такого не будет и тд.
МаксимУм    11.12.2019, 14:16
Оценка:  +1
МаксимУм
Едешь в маршрутке, а она сейчас развалится и всё молчат...Вот потому мы так и живём...(((
asfd0    11.12.2019, 14:38
Оценка:  -1
asfd0
А никто и не молчит, майданы вон стабильно мутим....Вот потому мы так и живём...(((
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