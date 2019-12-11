Стало известно, сколько денег Кабмин выделит пострадавшим на пожаре в Одесском колледже
Кабинет министров выделит пострадавшим около четырех миллионов гривен.
Кабинет министров Украины выделит 3 965 000 гривен компенсации пострадавшим от пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Семьи погибших получат по 200 тысяч, каждый пострадавший — по 50 тысяч. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
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Пожар произошел в Одесском колледже произошел 4 декабря и унес жизни 12 людей. 5 из них до сих пор не идентифицированы.
Напомним, в Одесской ОГА рассказали, что выделят пострадавшим в пожаре в Одесском колледже ОГА 3 миллиона гривен.
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Почему мы сами не спрашиваем на своей работе - где огнетушители? почему закрыт пожарный выход?
Мы привыкли жить на авось пронесёт, у нас такого не будет и тд.