Драка в Раде: Стали известны подробности

"Слуги народа" заявляют о провокации и угрожают свободовцам правоохранителями.

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Стали известны подробности драки, которая сегодня произошла на заседании комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики. Участие в кулачной схватке принимали народный депутат от фракции “Слуга народа“ Андрей Богданец и бывшие депутаты парламента (седьмого созыва) от партии “Свобода“ Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко, пишет Лига.нет.

По словам народного депутата от “Слуги народа“ Ирины Верещук, “активисты“ пытались добиться снятия с рассмотрения законопроекта №2178-10 о рынке земли. Она уточнила, что “активисты“ доказывали главе комитета Николаю Сольскому, что “общество требует снять законопроект с рассмотрения“.

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По мнению свободовца Леонова, комитет пытается протащить законопроект о рынке земли “через колено“, пишет “Украинская правда“.

Когда был закрыт комитет, то уже в коридоре депутат-мажоритарщик от “Слуги народа“ начал рассказывать всем, что тернополяне за продажу земли. Я когда-то был депутатом Тернопольского облсовета и спросил, откуда у него такая информация? Он начал метаться, очень агрессивно себя вести..., - рассказал журналистам Леонов.

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При этом, комментируя тот факт, что именно свободовец набросился с кулаками на Богданца, что хорошо видно на видео, Леонов заявил:

Мы - “свободовцы“ готовы защищать украинскую землю любыми способами.

Во фракции “Слуга народа“ уже успели сделать официальное заявление по факту сегодняшней драки в парламенте.

Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которой срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам, - заявили во фракции.

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Фракция планирует обратиться в правоохранительные органы с требованием отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством. Также фракция обратилась к руководству Верховной Рады и Аппарату Верховной Рады с призывом обеспечить возможность стабильной работы комитета по аграрной политике.

Следующее заседание комитета предлагают временно перенести в более защищенное помещение, также хотят усилить охрану и обеспечить порядок во время проведения заседаний.

Видео драки:

Комментарий участника драки Эдуарда Леонова:

Напомним, сегодня утром на заседании парламентского комитета по вопросам агрополитики произошла драка. В ней приняли участие депутаты от “Слуги народа“ и бывшие нардепы от ВО “Свобода“.

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