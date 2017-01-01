Зеленский одобрил госбюджет на 2020 год

Президент подписал бюджет на следующий год.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил и подписал государственный бюджет на 2020 год.

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Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №2000 на сайте Верховной Рады Украины.

К слову, Кабмин предложил установить доходы госбюджета-2020 ко второму чтению на уровне 1 093,669 млрд гривен В то же время, расходы в 2020 году составят 1 180,099 млрд гривен. Дефицит госбюджета-2020 составит 2,09% ВВП, или 94,275 млрд гривен (в первом чтении дефицит госбюджета предлагался на уровне 95,131 млрд гривен).

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Напомним, в госбюджете-2020 сократили расходы на социальную сферу. Вчера народные депутаты проголосовали за государственный бюджет на следующий год. Следует отметить, что в бюджете предусмотрено сокращение расходов на социальную сферу на 12,5 млрд грн. Об этом заявил бывший министр социальной политики Андрей Рева, назвав бюджет-2020 самым антисоциальным с 2000 года.

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