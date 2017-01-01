Пожар в Одессе: Директора колледжа отправили под домашний арест

Также ее обязали круглосуточно носить электронный браслет.

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Киевский районный суд Одессы отправил директора сгоревшего одесского колледжа экономики и права Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета. Об этом сообщает одесское издание “Думская“.

Следственный судья Киевского районного суда Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте на 60 дней. В свою очередь, адвокат подозреваемой просила судью не отправлять директора колледжа под домашний арест, поскольку она вдова и проживает сама. Кроме того, адвокат отметила, что ее клиентка не сможет скрыться от правосудия за границей, поскольку ее документы сгорели во время пожара.

Любовь Кочерга не имеет возможности пересечь границу. Кроме того, у нее сгорел паспорт и другие документы. Также Любовь Кочерга не намерена влиять на свидетелей, так как ее саму во время пожара вытащили из окна третьего этажа, — пояснила адвокат.

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Правоохранители инкриминируют директору колледжа статью 367 часть 2 - служебную халатность, повлекшую тяжелые последствия.

Также сообщается, что пока судья находился в совещательной комнате, подозреваемой стало плохо. На место вызвали медиков, которые решат, сможет ли Любовь Кочерга принимать участие в заседании, на котором прокуратура будет ходатайствовать об отстранении ее от должности.

Напомним, в Одессе опознана еще одна жертва пожара в колледже экономики. Ею оказалась 48-летняя преподаватель.

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