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В Крыму погиб восьмилетний ребенок, прыгавший на кровати дома

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Мальчик сильно ударился головой о каркас кровати. Родители вызвали скорую, но медики констатировали смерть ребенка.
В Севастополе 8-летний мальчик умер, прыгая на кровати
В Севастополе 8-летний мальчик умер, прыгая на кровати
Постфактум

В Севастополе восьмилетний мальчик ударился головой, прыгая на кровати, и скончался.

Об этом сообщает Комсомольская правда в среду, 11 декабря.

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Мальчик сильно ударился головой о каркас, когда прыгал на кровати. Родные вызвали карету скорой помощи, но когда ребенка привезли в городскую больницу, с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, то врачи отделения травматологии констатировали смерть ребенка.

Школьнику перед самым Новым годом должно было исполнится девять лет. У погибшего есть брат, который старше его на год. Сейчас проводятся следственные действия.

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Как сообщалось 13 ноября, в крымском "Артеке" умер второй ребенок за осень.

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Теги: дети, Крым, смерть, Севастополь, несчастный случай
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