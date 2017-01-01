В Крыму погиб восьмилетний ребенок, прыгавший на кровати дома
В Севастополе восьмилетний мальчик ударился головой, прыгая на кровати, и скончался.
Об этом сообщает Комсомольская правда в среду, 11 декабря.
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Мальчик сильно ударился головой о каркас, когда прыгал на кровати. Родные вызвали карету скорой помощи, но когда ребенка привезли в городскую больницу, с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, то врачи отделения травматологии констатировали смерть ребенка.
Школьнику перед самым Новым годом должно было исполнится девять лет. У погибшего есть брат, который старше его на год. Сейчас проводятся следственные действия.
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Как сообщалось 13 ноября, в крымском "Артеке" умер второй ребенок за осень.
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