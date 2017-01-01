Кабмин утвердил 16 новых глав РГА
Сегодня, 11 декабря, Кабинет министров Украины утвердил новых глав районных государственных администраций. Назначения получили 16 чиновников в 6 областях. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
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В Киевской области назначения получили:
- Зозуля Валентина Александровна - председатель Барышевского РГА.
- Строкань Владимир Иванович - председатель Бориспольской РГА.
- Гомон Александр Викторович - председатель Обуховской РГА.
- Славинская Оксана Викторовна - председатель Сквирского РГА.
В Запорожской области:
- Пивень Ирина Григорьевна - председатель Бердянского РГА.
- Симоненко Юлия Ивановна - председатель Бильмацькои РГА.
- Полиектов Роман Альфредович - председатель Запорожской РГА.
- Глинских Олег Геннадьевич - председатель Каменско-Днепровской РГА.
- Хворостянов Анатолий Анатольевич - председатель Ореховского РГА.
В Черкасской области:
- Клименко Дмитрий Андреевич - председатель Золотоношской РГА.
- Солошенко Богдан Николаевич - председатель Каменской РГА.
- Гуня Владимир Александрович - председатель Лисянской РГА.
- Бандурко Валерия Олеговна - председатель Смелянского РГА.
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В Житомирской области Кондратюк Виктор Андреевич стал председателем Брусиловского РГА.
В Закарпатской области Лесив Олег Ростиславович стал председателем Межгорской РГА.
В Луганской области Петровскис Игорь Евалдсович стал председателем Кременской РГА.
Кроме того, были назначены заместители главы ОГА в трех областях:
Заместителем председателя Житомирской ОГА стал Градивський Виктор Николаевич.
Заместителем председателя Полтавской ОГА стал Греков Евгений Анатольевич.
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Заместителем председателя Черкасской ОГА стал Бессчастный Юрий Михайлович, а первым заместителем председателя - Швец Вячеслав Павлович.
Напомним, сегодня стало известно, сколько денег Кабмин выделит пострадавшим на пожаре в Одесском колледже.
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