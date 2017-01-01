Кабмин утвердил 16 новых глав РГА

Назначения получили чиновники в Киевской, Запорожской, Закарпатской, Житомирской, Черкасской и Луганской областях.

Сегодня, 11 декабря, Кабинет министров Украины утвердил новых глав районных государственных администраций. Назначения получили 16 чиновников в 6 областях. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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В Киевской области назначения получили:

Зозуля Валентина Александровна - председатель Барышевского РГА.

Строкань Владимир Иванович - председатель Бориспольской РГА.

Гомон Александр Викторович - председатель Обуховской РГА.

Славинская Оксана Викторовна - председатель Сквирского РГА.



В Запорожской области:

Пивень Ирина Григорьевна - председатель Бердянского РГА.

Симоненко Юлия Ивановна - председатель Бильмацькои РГА.

Полиектов Роман Альфредович - председатель Запорожской РГА.

Глинских Олег Геннадьевич - председатель Каменско-Днепровской РГА.

Хворостянов Анатолий Анатольевич - председатель Ореховского РГА.



В Черкасской области:

Клименко Дмитрий Андреевич - председатель Золотоношской РГА.

Солошенко Богдан Николаевич - председатель Каменской РГА.

Гуня Владимир Александрович - председатель Лисянской РГА.

Бандурко Валерия Олеговна - председатель Смелянского РГА.

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В Житомирской области Кондратюк Виктор Андреевич стал председателем Брусиловского РГА.

В Закарпатской области Лесив Олег Ростиславович стал председателем Межгорской РГА.



В Луганской области Петровскис Игорь Евалдсович стал председателем Кременской РГА.



Кроме того, были назначены заместители главы ОГА в трех областях:



Заместителем председателя Житомирской ОГА стал Градивський Виктор Николаевич.



Заместителем председателя Полтавской ОГА стал Греков Евгений Анатольевич.

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Заместителем председателя Черкасской ОГА стал Бессчастный Юрий Михайлович, а первым заместителем председателя - Швец Вячеслав Павлович.



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