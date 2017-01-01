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Кабмин утвердил 16 новых глав РГА

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Назначения получили чиновники в Киевской, Запорожской, Закарпатской, Житомирской, Черкасской и Луганской областях.
Заседание Кабинета министров
Заседание Кабинета министров
kmu.gov.ua

Сегодня, 11 декабря, Кабинет министров Украины утвердил новых глав районных государственных администраций. Назначения получили 16 чиновников в 6 областях. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. 

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В Киевской области назначения получили: 

  • Зозуля Валентина Александровна - председатель Барышевского РГА.
  • Строкань Владимир Иванович - председатель Бориспольской РГА.
  • Гомон Александр Викторович - председатель Обуховской РГА.
  • Славинская Оксана Викторовна - председатель Сквирского РГА.


В Запорожской области:

  • Пивень Ирина Григорьевна - председатель Бердянского РГА.
  • Симоненко Юлия Ивановна - председатель Бильмацькои РГА.
  • Полиектов Роман Альфредович - председатель Запорожской РГА.
  • Глинских Олег Геннадьевич - председатель Каменско-Днепровской РГА.
  • Хворостянов Анатолий Анатольевич - председатель Ореховского РГА.


В Черкасской области:

  • Клименко Дмитрий Андреевич - председатель Золотоношской РГА.
  • Солошенко Богдан Николаевич - председатель Каменской РГА.
  • Гуня Владимир Александрович - председатель Лисянской РГА.
  • Бандурко Валерия Олеговна - председатель Смелянского РГА. 

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В Житомирской области Кондратюк Виктор Андреевич стал председателем Брусиловского РГА.

В Закарпатской области Лесив Олег Ростиславович стал председателем Межгорской РГА.

В Луганской области Петровскис Игорь Евалдсович стал председателем Кременской РГА.

Кроме того, были назначены заместители главы ОГА в трех областях:

Заместителем председателя Житомирской ОГА стал Градивський Виктор Николаевич.

Заместителем председателя Полтавской ОГА стал Греков Евгений Анатольевич. 

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Заместителем председателя Черкасской ОГА стал Бессчастный Юрий Михайлович, а первым заместителем председателя - Швец Вячеслав Павлович.

Напомним, сегодня стало известно, сколько денег Кабмин выделит пострадавшим на пожаре в Одесском колледже.

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Теги: РГА, Кабмин, назначения, Киевская область, Житомирская область, Лугансакая область, Черкасская область, Закарпатская область
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