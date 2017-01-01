Скандал с Моргенштерном в Одессе: владелец клуба объяснил ситуацию

Совладелец клуба Palladium извинился перед украинцами.

Один из владельцев элитного одесского клуба Palladium, где в дни траура по погибшим в результате жуткого пожара в студенческом общежитии выступал российский исполнитель Моргенштерн, извинился перед украинцами.

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Об этом Валерий Твардовский написал на своей странице в Facebook.

Бизнесмен признал, что выступление рэпера в день траура и его высказывания со сцены о том, что день траура - “это еб*ная показуха”, стали жестом неуважения к Одессе и ко всей стране в целом.

По словам Твардовского, зал был арендован менеджерами артиста еще полгода назад и сотрудники, отвечающие за проведение мероприятий в клубе, не поставили владельцев в известность о том, что концерт все же состоится.

Я искренне соболезную и приношу свои извинения семьям и близким пострадавших, а также всем одесситам и жителям нашей страны, так как эта трагедия затронула сердца каждого человека. Также благодарю всех тех, кто в социальных сетях писал мне сообщения, касающиеся этой ситуации. Я все увидел, все прочитал и принял во внимание. Еще раз приношу свои извинения и прошу каждого из вас беречь себя, свою семью и родных, - написал Твардовский.

Он заверил, что теперь клуб будет более тщательно выбирать артистов, которые выступят перед одесситами и гостями города на площадке Palladium.

Я, как и вы, задаюсь вопросами - куда делась цензура артистов на брань, пропаганду алкоголя, наркотиков?.. Даю слово, что лично разберусь в сложившейся ситуации и впредь мы будем более избирательно подходить к сотрудничеству с арендаторами, со всей ответственностью будем подходить к выбору исполнителей, выступающих на нашей сцене, - добавил Твардовский.

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Напомним, российский рэпер назвал траур по погибшим в Одессе "е**ной показухой". Российский музыкант Morgenshtern выступил в Одессе в день траура по погибшим в трагическом пожаре и назвал траур "е**ной показухой".

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