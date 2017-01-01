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Драка в Раде: Нардеп Богданец в больнице с сотрясением мозга

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В "Слуге народа" заявляют, что их соратник попал в больницу после стычки с экс-депутатами из "Свободы".
Народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Богданец
Народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Богданец
Фейсбук Андрея Богданца

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Народный депутат фракции “Слуга народа“ Андрей Богданец обратился в больницу после драки во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель главы фракции “Слуга народа“ Евгения Кравчук.

Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице. Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы. Мы никому не позволим в неполитический и непарламентский способ влиять на работу представителей народа Украины, - заявила она, комментируя происшествие.

Напомним, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между Богданцом и членами Всеукраинского объединения “Свобода“. Конфликт возник из-за рассмотрения поправок к закону о рынке сельхозземель, “свободовцы“ намеревались добиться снятия с рассмотрения законопроекта.

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Теги: драка, Верховная Рада, Слуга народа, Богданец
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