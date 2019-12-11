Полиция установила личность похитителя и его мотивы.

Открытие памятника в 2016 году

Вскрылись шокирующие факты о похитителе памятника АТОшникам под Киевом

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Вскрылись шокирующие факты о похитителе памятника АТОшникам под Киевом

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Мужчина, который в поселке Ворзель Киевской области снес и выбросил на свалку памятник Небесной Сотне и героям АТО, сам оказался бывшим участником боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, уже после того, как ветераны АТО установили памятник своим погибшим побратимам, этот земельный участок был предоставлен сельсоветом бывшему АТОшнику для строительства.

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Чтобы начать строительные работы на своем участке, мужчина демонтировал и выбросил памятник.

Полиция открыла по факту самоуправства уголовное производство. Остатки памятника в качестве вещественного доказательства находятся в отделе полиции. Сейчас устанавливается ценность и значение разрушенного мемориала. После получения ответов работники полиции определятся с дальнейшими процессуальными действиями.

Напомним, под Киевом украли памятник героям АТО и кинули в болото. Полиция быстро отыскала памятник.

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