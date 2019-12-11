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Вскрылись шокирующие факты о похитителе памятника АТОшникам под Киевом

Комментариев: 4
Полиция установила личность похитителя и его мотивы.
Вскрылись шокирующие факты о похитителе памятника АТОшникам под Киевом
© zora-irpin.info
Фото 1/3
  • Открытие памятника в 2016 году
  • Место, где находился памятник, сегодня
  • Обломки выброшенного памятника, найденные полицией
Вскрылись шокирующие факты о похитителе памятника АТОшникам под Киевом
Открытие памятника в 2016 году
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Мужчина, который в поселке Ворзель Киевской области снес и выбросил на свалку памятник Небесной Сотне и героям АТО, сам оказался бывшим участником боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, уже после того, как ветераны АТО установили памятник своим погибшим побратимам, этот земельный участок был предоставлен сельсоветом бывшему АТОшнику для строительства.

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Чтобы начать строительные работы на своем участке, мужчина демонтировал и выбросил памятник.

Полиция открыла по факту самоуправства уголовное производство. Остатки памятника в качестве вещественного доказательства находятся в отделе полиции. Сейчас устанавливается ценность и значение разрушенного мемориала. После получения ответов работники полиции определятся с дальнейшими процессуальными действиями.

Напомним, под Киевом украли памятник героям АТО и кинули в болото. Полиция быстро отыскала памятник.

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Теги: Киевская область, ветераны АТО, памятник, вандализм, полиция
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Комментариев (4)
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КимЧенПых    11.12.2019, 16:13
Оценка:  +2
КимЧенПых
так он хотел дом построить. нахера ему памятник на участве?
VVTF2wtf_uebok    11.12.2019, 15:40
Оценка:  -1
VVTF2wtf_uebok
Суровые атошные херои, строится так строится и покуй что там на участке, могилы, пабратимы или что)))
Антибес    11.12.2019, 15:33
Оценка:  -1
Антибес
Та вот оно чё,Михалыч!)))))
alex-zol    11.12.2019, 15:18
Оценка:  +4
alex-zol
Такой трешак возможен только в Украине)))
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