Депутат “Слуги народа” угодил в скандал из-за трагедии в Одессе

В день траура депутат открыл ресторан.

8 декабря, в день траура по погибшим при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса народный депутат из фракции "Слуга народа" Алексей Леонов открыл ресторан Slow Piggy ("Медленная свинья").

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Об этом на сессии Одесского городского совета сообщил депутат Владимир Варещенко, передает издание odessitua.com.

Сообщается, что Леонов открыл ресторан в Одессе на улице Генуэзской.

Открылся ресторан в Аркадии в день, когда в стране был траур. Ресторан относится к сети, в которой один из владельцев и соучредитель депутат Алексей Леонов, - сказал Верещенко.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов был возмущен публичным презрением трагедии, в которой погибло более десятка человек. Он поручил проверить достоверность этой информации, а также предоставить всю информацию о концертах и громких мероприятиях в городе в дни траура.

Депутат открыл ресторан в день траура SlowPiggy/Facebook

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