Депутат “Слуги народа” угодил в скандал из-за трагедии в Одессе
8 декабря, в день траура по погибшим при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса народный депутат из фракции "Слуга народа" Алексей Леонов открыл ресторан Slow Piggy ("Медленная свинья").
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Об этом на сессии Одесского городского совета сообщил депутат Владимир Варещенко, передает издание odessitua.com.
Сообщается, что Леонов открыл ресторан в Одессе на улице Генуэзской.
Открылся ресторан в Аркадии в день, когда в стране был траур. Ресторан относится к сети, в которой один из владельцев и соучредитель депутат Алексей Леонов, - сказал Верещенко.
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Мэр Одессы Геннадий Труханов был возмущен публичным презрением трагедии, в которой погибло более десятка человек. Он поручил проверить достоверность этой информации, а также предоставить всю информацию о концертах и громких мероприятиях в городе в дни траура.
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