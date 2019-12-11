В Киеве высокопоставленные полицейские крышевали бордели — СБУ
Оперативники Службы безопасности Украины установили, что высокопоставленные сотрудники ГУПН в Киевской области занимались крышеванием публичных домов. Задержанными полицейскими оказались заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и руководитель отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
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Обоим полицейским вручено подозрение по статье 368, ч.3 (Принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) ККУ. В ближайшее время суд изберет подозреваемым меру пресечения.
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Кстати, козлы-журналисты, слово "крышевали" в официальных новостях не пишется! Это жаргон! Или вы тоже из блатных?
Да все уже давно знают, что крышует полиция, и тут СБУ только узнала.
Наверно одни жирафы в СБУ работают или тугодумы.