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В Киеве высокопоставленные полицейские крышевали бордели — СБУ

Комментариев: 6
За свои услуги подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по $ 2000.
В Киеве высокопоставленные полицейские крышевали бордели — СБУ
Фото - ssu.gov.ua/

Оперативники Службы безопасности Украины установили, что высокопоставленные сотрудники ГУПН в Киевской области занимались крышеванием публичных домов. Задержанными полицейскими оказались заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и руководитель отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.  

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Обоим полицейским вручено подозрение по статье 368, ч.3 (Принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) ККУ. В ближайшее время суд изберет подозреваемым меру пресечения. 

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили чиновников из Николаевской области, которые украли больше миллиона на ремонте детсада

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Теги: СБУ, бордели, ГУНП, задержание
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Комментариев (6)
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GreenPeace!    11.12.2019, 16:07
Оценка:  0
GreenPeace!
Менталитет жлобов.
KIBARG    11.12.2019, 15:56
Оценка:  -2
KIBARG
Никогда такого не біло, и вот опять.
asfd0    11.12.2019, 15:50
Оценка:  -2
asfd0
Хорошо хоть не милиция, рехворма удалась )))))))))))
Афганец    11.12.2019, 15:48
Оценка:  0
Афганец
Боже, какая "новость"! и никто, конечно "не знал"!
Кстати, козлы-журналисты, слово "крышевали" в официальных новостях не пишется! Это жаргон! Или вы тоже из блатных?
Letohradek    11.12.2019, 15:38
Оценка:  -2
Letohradek
При власти квартального барана, это теперь называется - Жыты по новому
РАЗГЕЛЬДЯЙ    11.12.2019, 15:34
Оценка:  +6
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Серьезно???
Да все уже давно знают, что крышует полиция, и тут СБУ только узнала.
Наверно одни жирафы в СБУ работают или тугодумы.
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