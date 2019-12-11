В Киеве высокопоставленные полицейские крышевали бордели — СБУ

За свои услуги подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по $ 2000.

Оперативники Службы безопасности Украины установили, что высокопоставленные сотрудники ГУПН в Киевской области занимались крышеванием публичных домов. Задержанными полицейскими оказались заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и руководитель отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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Обоим полицейским вручено подозрение по статье 368, ч.3 (Принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) ККУ. В ближайшее время суд изберет подозреваемым меру пресечения.



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