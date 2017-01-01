День Святого Николая-2019: история праздника

Святой Николай - не вымышленный персонаж. Мужчина с таким именем, посвятивший свою жизнь Богу жил на самом деле.

Сегодня в Украине день святого Николая glavcom.ua

Ежегодно в декабре в Украине и мире православные христиане и Католики отмечают День святого Николая Чудотворца. В православной традиции праздник приходится на 19 декабря, в католической - на 6 декабря.

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Несмотря на то, что праздник в основном ждут дети из-за подарков, Николай чудотворец жил на самом деле и занимает почетное место в истории христианства.

История Дня святого Николая

Николай родился примерно в 270 году в городе Патаре, юго-западной части Малой Азии. Его родители были христианами, но долгое время не могли иметь детей. Тогда пара пообещала Богу, что если у них появиться ребенок, то он посвятит свою жизнь служению Господу.

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Тогда родился Николай и он действительно стал священником, а позже и епископом. После смерти родителей, Николай получил большое наследство, но использовал его для помощи бедным.

Николай также учил детей быть добрыми, послушными и не делать злых поступков.

В Киеве первое празднование Дня святого Николая провели 19 декабря 1990 для 700 сирот и детей из многодетных семей. Спустя год, праздник отметили уже в 20 городах Украины.

В Карпатах в Национальном природном парке Гуцульщина даже есть усадьба святого Николая. Там проводят экскурсии для детей и взрослых.

Напомним. больше украинцев верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза. 52% украинцев верят в святого Николая.

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