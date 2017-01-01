"Государство в смартфоне": В Украине запускают приложение "Дiя"

Приложение будет работать в тестовом режиме. Оценить его смогут только 20 тысяч украинцев.

Украинские власти в режиме бета – тестирования запустили приложение “Дiя“, первыми пользователями станут автовладельцы. Для автомобилистов станут доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто.

Об этом сообщается на странице Министерство цифровой трансформации Украины.

Читай также: Госучреждения Китая откажутся от американских компьютеров

Все водители, присоединившиеся к тестированию, будут иметь возможность загрузить водительские права и техпаспорт в смартфон. По словам министра, теперь страх забыть права или техпаспорт дома, остался в прошлом.

Министерство цифровой трансформации Украины facebook.com

Мы очень рады рассказать вам новость: сегодня мы запускаем первую очередь бета-тестировщиков нашего приложения “Дяі“ которая, по сути, является государством в смартфоне. Это наш такой первый шаг,- сказал министр.

Принять участие в тестировании можно по ссылке https://team.diia.gov.ua/

Помощью в разработке приложения занималась компания EPAM. По словам министра, это первый случай, когда такая большая компания, помогла государству в разработке мобильного приложения.

Напомним, Кабмин проверит качество Интернета в детсадах и больницах

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.