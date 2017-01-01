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"Государство в смартфоне": В Украине запускают приложение "Дiя"

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Приложение будет работать в тестовом режиме. Оценить его смогут только 20 тысяч украинцев.
"Дiя"
"Дiя"
скриншот

Украинские власти в режиме бета – тестирования запустили приложение  “Дiя“, первыми пользователями станут автовладельцы. Для автомобилистов станут доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто.

Об этом сообщается на странице Министерство цифровой трансформации Украины. 

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Все водители, присоединившиеся к тестированию, будут иметь возможность загрузить водительские права и техпаспорт в смартфон. По словам министра, теперь страх забыть права или техпаспорт дома, остался в прошлом.

Министерство цифровой трансформации Украины
Министерство цифровой трансформации Украины
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Мы очень рады рассказать вам новость: сегодня мы запускаем первую очередь бета-тестировщиков нашего приложения “Дяі“ которая, по сути, является государством в смартфоне. Это наш такой первый шаг,- сказал министр.

Принять участие в тестировании можно по ссылке https://team.diia.gov.ua/

Помощью в разработке приложения занималась компания EPAM. По словам министра, это первый случай, когда такая большая компания, помогла государству в разработке мобильного приложения. 

Напомним, Кабмин проверит качество Интернета в детсадах и больницах

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Теги: Государство в смартфоне, мобильное приложение, Дiя
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