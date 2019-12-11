“Пьяные фантазии Авакова”: Сурков о том, что “у него сдали нервы” в Париже

Российский чиновник прокомментировал ситуацию.

Советник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков прокомментировал заявление министра МВД Украины Арсена Аваков о том, что во время разговора Путина с Зеленским “у него сдали нарвы”.

Читай также: Путин поспорил с Зеленским о переходе школ на украинский язык обучения

Об этом пишет Коммерсант.

Сурков назвал слова Авакова о своем неадекватном поведении “пьяными фантазиями”.

Что касается фантазий Авакова ... В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его - цитирую - "близко не подпустили" к переговорам. А также, что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров нормандской четверки, - сказал Сурков.

По его словам, заявления украинского министра были якобы связаны с его опьянением.

Не надо верить словам человека, который не был на переговорах, и еще к тому же и пьяному, - сказал Сурков.

Читай также: Аваков о нормандском саммите: Все идет правильно

Напомним, ранее Аваков сказал, что Зеленский сделал замечание Лаврову, а у Суркова сдали нервы. Глава МВД рассказал, в какой атмосфере проходили переговоры в Париже.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram