Комментируя Нормандский саммит, Пушилин озвучил ультиматум от "ДНР" Киеву

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука прокомментировал это заявление боевиков.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что решения "нормандской четверки" в Париже, в том числе и обмен пленными, который планируется провести до Нового года, не будут осуществлены, пока Украина не опубликует "правильный" текст итогового коммюнике саммита.

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Так лидер террористов утверждает, якобы "на сайте президента Украины опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита "нормандской четверки. Стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса. Так и написано в итоговом документе".

По их словам, "ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения "нормандской четверки" не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике "нормандской четверки", без искажений и несогласованных вставок".

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя это заявление боевиков, уверен, что "демарш Пушилина готовился в Кремле".

Тука прокомментировал заявление боевиков Скриншот

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В Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме того, в рамках встречи состоялись переговоры Зеленского с Путиным.

По итогам встречи нормандской четверки было принято коммюнике. Стороны подтвердили приверженность минским соглашениям и договорились о полном прекращении огня на Донбассе до конца 2019 года. Разведение сил в трех новых пунктах должно осуществиться к концу марта 2020 года, а обмен пленными по формуле “всех на всех“пройти до конца 2019 года.

Стороны также выступили за внесение “формулы Штайнмайера“ в Конституцию Украины. Была достигнута договоренность о расширении миссии ОБСЕ на Донбассе, чтобы она могла следить за режимом прекращения огня 24/7.

Проведение новой встречи в “нормандском формате“ запланировано в течение четырех месяцев.

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