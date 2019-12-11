Драка в Раде: Прокуратура возбудила уголовное дело

Свободовцам, избивавшим нардепа Богданца, грозит до 7 лет заключения.

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Прокуратура города Киева открыла уголовное производство из-за избиения народного депутата от фракции “Слуга народа“ Андрея Богданца. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Фейсбук.

Отмечается, что производство открыли по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК Украины. Подозреваемым грозит заключение сроком от 4 до 7 лет.

Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к правонарушению, и обстоятельства его совершения. На месте происшествия работают правоохранители, - отметила предстваитель прокуратуры.

Проведение досудебного расследования поручили Печерскому управлению полиции.

Напомним, сегодня в Верховной Раде подрались нардеп Блогданец и бывшие депутаты-свободовцы. После этого Богданец обратился в больницу с сотрясением мозга.

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