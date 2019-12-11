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К экс-нардепу Микитасю пришли с обысками — СМИ

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Сотрудники ГПУ пришли с обысками к бывшему народному депутату.
Экс-нардеп Максим Микитась
Экс-нардеп Максим Микитась
Максим Микитась/Facebook

Сегодня, 11 декабря, сотрудники Генпрокуратуры совместно со следователями ГБР провели обыски дома у одного из бывших нардепов в пригороде Киева. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. 

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По информации украинских СМИ, речь идет о нардепе прошлого созыва Максиме Микитасе.

В Генпрокуратуре сообщили, что бывший чиновник подозревается в действиях, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем в размере более 200 миллионов гривен. 

Напомним, первый в Украине кроссовер Lamborghini Urus приобрел бывший владелец “УкрБуд Девелопмент“ Максим Микитась.

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Теги: Микитась, ГПУ, ГБР, обыски
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