К экс-нардепу Микитасю пришли с обысками — СМИ

Сотрудники ГПУ пришли с обысками к бывшему народному депутату.

Сегодня, 11 декабря, сотрудники Генпрокуратуры совместно со следователями ГБР провели обыски дома у одного из бывших нардепов в пригороде Киева. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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По информации украинских СМИ, речь идет о нардепе прошлого созыва Максиме Микитасе.



В Генпрокуратуре сообщили, что бывший чиновник подозревается в действиях, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем в размере более 200 миллионов гривен.



Напомним, первый в Украине кроссовер Lamborghini Urus приобрел бывший владелец “УкрБуд Девелопмент“ Максим Микитась.

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