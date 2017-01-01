Законопроект об особом статусе ОРДЛО состоит из одной строчки

Внесенный в Верховную раду законопроект об особом статусе ОРДЛО, это одна строчка – Корниенко.

Внесенный 11 декабря законопроект об особом статусе ОРДЛО, состоит из одной фразы. Об этом сообщает заместитель председателя партии “Слуга народа“, Александр Корниенко. Об этом сообщает издательство УНН.

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На вопрос журналистов, будет ли дублировать новый законопроект его предыдущую редакцию, Корниенко ответил: “Законопроект состоит из одной фразы: “Заменить в первой статье дату 2019 на дату 2020“.

По словам Корниенко, к новому законопроекту, депутаты относятся формально. Он служит для того, чтобы дать время на разработку нового закона.

Но при разработке нового закона должно продолжаться законодательное обеспечение минского процесса - и это закон об особенностях местного самоуправления, - сказал Корниенко.

Напомним, Арахамия рассказал о поправках в закон, об особом статусе ОРДЛО

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