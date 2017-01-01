Законопроект об особом статусе ОРДЛО состоит из одной строчки
Внесенный 11 декабря законопроект об особом статусе ОРДЛО, состоит из одной фразы. Об этом сообщает заместитель председателя партии “Слуга народа“, Александр Корниенко. Об этом сообщает издательство УНН.
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На вопрос журналистов, будет ли дублировать новый законопроект его предыдущую редакцию, Корниенко ответил: “Законопроект состоит из одной фразы: “Заменить в первой статье дату 2019 на дату 2020“.
По словам Корниенко, к новому законопроекту, депутаты относятся формально. Он служит для того, чтобы дать время на разработку нового закона.
Но при разработке нового закона должно продолжаться законодательное обеспечение минского процесса - и это закон об особенностях местного самоуправления, - сказал Корниенко.
Напомним, Арахамия рассказал о поправках в закон, об особом статусе ОРДЛО
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